Polizei Mettmann

POL-ME: Sachbeschädigung durch Feuer: Müllcontainer fast vollständig abgebrannt - Monheim am Rhein - 2404002

Mettmann (ots)

Am nächtlichen Freitagmorgen, 29. März 2024, gegen 2:20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Monheim am Rhein zu einem Brand an der Erich-Klausener-Straße gerufen. Ein unbekannter Mitteiler meldete sich bei der Feuerwehr und gab an, dass eine Mülltonne brennen würde, die sich auf dem Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 14 befindet.

Die Feuerwehr erschien am Brandort und konnte die Flammen umgehend löschen. Trotzdem konnte ein fast vollständiges Ausbrennen der Mülltonne, welche circa 1.300 Liter umfasst, nicht mehr verhindert werden.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 500 Euro.

Es ergaben sich keine Hinweise auf mögliche tatverdächtige Personen.

Hinweise nimmt die Polizei Monheim, Telefon 02173/ 9594 -6350, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell