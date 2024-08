Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Täter nach Diebstahl geschnappt

Plettenberg (ots)

Ein 34 Jahre alter Hagener hatte seinen Firmenwagen am Montag für eine Wartungsarbeit bei einer Werkstatt im Bereich Teindeln abgegeben. Als er den Wagen abends abholte, bemerkte er den Diebstahl von Werkzeugen aus dem Fahrzeug, darunter ein Schlagschrauber mit Akku. Am Dienstag wurde dann auf einer online-Verkaufsplattform das Werkzeug gesehen, der Geschädigte konnte es zweifelsfrei identifizieren und schrieb den Verkäufer an. Man verabredete sich für den Nachmittag in der Heckengasse in Neuenrade und kontaktierte dann die Polizei. Die Beamten der Kriminalpolizei haben dann den 53 Jahre alten Tatverdächtigen aus Neuenrade in seinem Pkw dort angetroffen, man erkannte ihn, da vorher sein WhatsApp Profilbild im Chat mit dem Geschädigten gesehen wurde. Er wurde zunächst festgenommen, bei einer Durchsuchung wurden die Werkzeuge in seinem Fahrzeug aufgefunden und konnten wieder zurückgegeben werden. Der Tatverdächtige selbst wurde nach Sicherstellung von Beweismitteln und kriminalpolizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Hehlerei eingeleitet. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell