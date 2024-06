Feuerwehr Neuss

FW-NE: Verkehrsunfall auf der Autobahn A57 | Zwei Lkw kollidieren - keine Verletzten

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am 24. Juni 2024 wurde die Feuerwehr um 14:39 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A57 in Fahrtrichtung Krefeld alarmiert. Dort war ein Unfall zwischen zwei Lkw gemeldet worden.

An der Einsatzstelle, in Höhe des Rastplatzes Morgensternsheide, standen zwei Lkw in der Mittelleitplanke. Beide Fahrzeuge waren miteinander kollidiert. Glücklicherweise waren die beiden Fahrer nicht eingeklemmt. Nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst wurde festgestellt, dass keiner der Fahrer ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Aus beiden Lkw liefen jedoch große Mengen Betriebsmittel aus, was eine vollständige Sperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Krefeld erforderlich machte. Die Verunreinigung der Fahrbahn wird durch Straßen NRW beseitigt, die Feuerwehr hat die Einsatzstelle bereits verlassen. Die Dauer der Sperrung ist zum Zeitpunkt der Abfassung des Presseberichtes noch unbekannt.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell