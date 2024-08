LPI-GTH: Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten

Gotha (ots) - Am heutigen Vormittag ereignete sich in der Friedrich-Perthes-Straße ein Verkehrsunfall. Der 78 Jahre alte Fahrer eines Toyota übersah offenbar während des Abbiegens von der Friedrichstraße in die Friedrich-Perthes-Straße eine Fußgängerin, welche gerade die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die 24 Jahre alte Geschädigte verletzte. Die junge Frau kam umgehend zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ...

mehr