Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmitteilungen für die drei osthessischen Landkreise

Osthessen (ots)

Auffahrunfall

Fulda. Am Montag (26.08.) kam es gegen 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro entstand. Ein 27-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus Fulda sowie ein 19-jähriger Mazda-Fahrer aus Herbstein befuhren in genannter Reihenfolge die Weimarer Straße in Richtung Langebrückenstraße. Auf Grund des stockenden Verkehrs musste der 27-Jährige nach momentanen Erkenntnissen abbremsen. Dies bemerkte der 19-Jährige vermutlich zu spät und fuhr dem Mitsubishi auf. Der Mazda-Fahrer wurde leicht verletzt.

Unfall

Fulda. Am Montag (26.08.) kam es gegen 12:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro entstand. Ein 74-jähriger Lkw-Fahrer aus Dipperz befuhr die B458 von Fulda kommend in Fahrtrichtung Dipperz. Zeitglich befuhr ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer aus Nienburg aus Richtung der A7 kommend in Fahrtrichtung Justus-Liebig-Straße. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Lkw aus noch unbekannten Gründen frontal mit der Beifahrerseite des Mercedes. Beide Fahrer gaben an, dass die jeweilige Ampel "grün" zeigte. Die Beifahrerin im Mercedes wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Friedewald. Am Montag (26.08.), gegen 16:40 Uhr, stand der 61-jährige Fahrer eines Kraftomnibusses an der Haltestelle in der Petersberger Straße und ließ Fahrgäste ein- beziehungsweise aussteigen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines orangenen Lkw fuhr währenddessen nach aktuellem Informationen an dem Bus vorbei und streifte diesen an seiner hinteren linken Seite. Anschließend verließ der Fahrer den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Von Fahrbahn abgekommen

Lauterbach. Am Montag (26.08.), gegen 0.45 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer die Landesstraße von Willofs herkommend in Richtung Lauterbach. Plötzlich verlor der Fahrer aus noch unklaren Gründen die Kontrolle über seinen Ford Fiesta, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mehrere Meter durch den Straßengraben, bevor er gegen einen Baum prallte. Bei dem Unfall verletzte sich der 30-jährige Fahrer schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

