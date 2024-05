Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Unbekannte beschädigten am Theaterplatz am dortigen Amtsgericht in der Zeit vom 08.05.2024, 15:00 Uhr bis 18:15 Uhr, vermutlich durch Gewalteinwirkung, den Sensor der Schrankenanlage zum Parkplatz. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen (Bezugsnummer 0118986/2024). (sus)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell