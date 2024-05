LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

Gotha (ots) - Eine 48-jährige Fahrerin eines Hyundai sowie ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhren heute Morgen, gegen 10.30 Uhr in genannter Reihenfolge die Huttenstraße. Während des Abbiegevorgangs in die Mönchelstraße kollidierte der Unbekannte mit dem Hyundai und verursachte einen Schaden in noch nicht bekannter Höhe. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt pflichtwidrig fort. Die ...

