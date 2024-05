Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht versichert

Gotha (ots)

In den frühen Stunden des heutigen Tages führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Salzgitterstraße durch. Hierbei kontrollierten die Beamten einen 39-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd)

