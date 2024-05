LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Hörsel (Landkreis Gotha) (ots) - Eine 50-jährige Fahrerin eines Skoda befuhr gestern Nachmittag die L1025 aus Richtung Laucha. Die Fahrzeugführerin beabsichtigte auf die BAB4 in Richtung Dresden aufzufahren und übersah dabei offenbar einen 51-jährigen Fahrer einen MAN, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Die 50-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (jd) ...

mehr