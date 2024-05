Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Gotha (ots)

Eine 48-jährige Fahrerin eines Hyundai sowie ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhren heute Morgen, gegen 10.30 Uhr in genannter Reihenfolge die Huttenstraße. Während des Abbiegevorgangs in die Mönchelstraße kollidierte der Unbekannte mit dem Hyundai und verursachte einen Schaden in noch nicht bekannter Höhe. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt pflichtwidrig fort. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen schwarzen Pkw handeln könnte. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug tätigen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0118428/2024) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell