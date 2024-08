Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Mann angegriffen

Am Donnerstag kam es zu einem versuchten Raubüberfall in Dornstadt

Gegen 18.15 Uhr stellte ein 24jähriger Mann seinen Pkw auf einem Parkplatz vor einem Geschäft in der Alten Landstraße in Dornstadt ab. Plötzlich wurde der Mann von mehreren unbekannten Tätern angegriffen. Diese setzten hierbei Pfefferspray ein. Der Mann wurde hierbei leicht verletzt. Nach der Tat flüchteten die Personen wohl mit einem dunkelblauen Pkw in unbekannte Richtung. Ob etwas geraubt wurde, wird derzeit ermittelt. Beim Versuch dem verletzten Mann nach dem Angriff zu helfen, erlitt eine Frau durch den Kontakt mit Pfefferspray leichte Verletzungen. Sie wurde anschließend von Rettungskräften versorgt. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort, um einen Pkw von Resten von Pfefferspray zu reinigen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas zu dem flüchtigen Pkw oder den Personen sagen können. Sie nimmt Hinweise unter Tel. 0731 188-0 entgegen.

