Ulm (ots) - Der 61-Jährige fuhr kurz nach 11.15 Uhr mit seinem VW von Wiesensteig in Richtung Westerheim. Im Bereich der Steige kam ihm ein Motorradfahrer entgegen. Der befand sich in Teilen auf der Gegenspur. Um einen Unfall zu vermeiden, wich der Autofahrer nach rechts aus. Dabei streifte er an den Leitplanken ...

