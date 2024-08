Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg/A8 - Autofahrerin verliert Kontrolle

Zu Behinderungen kam es auf der A8 nach einem Unfall am Donnerstag.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr in Richtung Stuttgart. Die 77-Jährige fuhr dort auf dem Mittelstreifen. Laut Zeugen verlor die Fahrerin des Honda CRX plötzlich die Kontrolle über ihr Auto. Sie geriet nach rechts und streifte dort einen VW Crafter. Danach geriet der Honda ins Schleudern und prallte in das Heck eines Sattelzuges. Danach schleuderte der Honda weiter über die Autobahn und kam an der Mittelleitplanke zum Stehen. Bei dem Unfall erlitt die 77-Jährige leichte Verletzungen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Hierfür musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 18.000 Euro. Der Honda und VW mussten abgeschleppt werden.

