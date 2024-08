Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch scheitert

Ohne Beute verließ ein Unbekannter eine Wohnung am Donnerstag in Göppingen.

Ulm (ots)

Am Donnerstag brach ein Unbekannter gegen 13.30 Uhr in eine Wohnung in der Marstallstraße ein. Zunächst wurde die Eingangstür zu dem Mehrfamilienhaus aufgebrochen und dann eine Wohnungstür im Erdgeschoss. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Täter wohl gestört worden und nichts gestohlen worden sein. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

