POL-UL: (UL) Ulm - Vom Fahrrad getreten

Zu einer Auseinandersetzung kam es am Mittwoch in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 17.50 Uhr fuhr der 28-Jährige mit seinem Fahrrad den Oberberghof in Richtung Ochsensteige. Beim Vorbeifahren an einem 40-Jährigen schlug dieser den 28-Jährigen unvermittelt von seinem Fahrrad. Der Fahrradfahrer stürzte. Beim Sturz wurde der 28-Jährige leicht verletzt. Der 40-Jährige versuchte weiter auf den 28-Jährigen einzutreten. Durch Zeugen konnte dies verhindert werden. Der 40-Jährige wurde an die Polizeistreife des Polizeireviers Ulm-West übergeben. Die Polizei versucht nun herauszufinden, was den 40-jährigen Wohnsitzlosen zu seinem Handeln veranlasste. Augenscheinlich war dieser alkoholisiert. Der Rettungsdienst verbrachte den 28-Jährigen in eine Klinik.

++++ 1511460 (JS)

