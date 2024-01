Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Jubiläum 50 Jahre Rettungsleitstelle

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Hannover (ots)

Am 01.01.2024 jährte sich die Gründung der deutschlandweit ersten gemeinsamen Rettungsleitstelle zum 50. Mal. Die Einrichtung der Rettungsleitstelle Hannover war für die damalige Zeit revolutionär und dennoch der Beginn einer bis heute andauernden Erfolgsgeschichte, die auch weiterhin Zukunft hat.

Heute nicht mehr denkbar, aber 1973 noch Realität: Verschiedene Notrufnummern und verschiedene Leitstellen bei den in Hannover am Rettungs- und Krankentransportdienst beteiligten Organisationen. Eine rechtliche Regelung, die eine verpflichtende Zusammenarbeit aller Beteiligten vorschrieb, gab es damals noch nicht. Dennoch wurde erkannt, dass in einer einheitlichen und zentralen Koordination der eingehenden Hilfeersuchen der hannoverschen Bürger*innen ein erheblicher Vorteil liegt. Es kann insbesondere bei zeitkritischen Einsätzen das nächstgelegene freie Fahrzeug entsendet werden, da zentral jederzeit Zugriff auf die Rettungsfahrzeuge aller Organisationen besteht. Dieses Ziel vor Augen waren dennoch langwierige Verhandlungen erforderlich, bis am 20.12.1973 der Gründungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Hannover, dem Deutschen Roten Kreuz, der Johanniter Unfall Hilfe, dem Malteser Hilfsdienst und dem Arbeiter Samariter Bund zur Einrichtung der Rettungsleitstelle unterzeichnet werden konnte. So entstand die erste gemeinsame Rettungsleitstelle in Deutschland.

In den vergangenen 50 Jahren hat sich viel verändert und weiterentwickelt, aber der damalige Grundgedanke einer schnelleren Hilfeleistung durch gute Zusammenarbeit lebt auch heute noch unverändert.

Heute ist die Regionsleitstelle für ca. 1,2 Millionen Bürger*innen in der Region und der Landeshauptstadt Hannover zuständig. Nach mehreren internen Umzügen innerhalb der Feuer- und Rettungswache 1 (FRW 1) am alten Standort in der Feuerwehrstraße am Goetheplatz ist die Leitstelle nunmehr in hochmodernen Räumen am neuen Standort der FRW 1 am Weidendamm in der hannoverschen Nordstadt untergebracht. Die enorme Entwicklung zwischen den damaligen und heutigen Räumlichkeiten ist eindrucksvoll auf den beiden Fotos zu sehen, welche dieser Pressemitteilung beigefügt sind. Auch in der Zukunft wird es Veränderungen in der Regionsleitstelle geben. Es ist davon auszugehen, dass man in 50 Jahren erneut einen signifikanten Unterschied zu heute sehen wird. Wir wünschen unserer "alten Dame" weitere 50 erfolgreiche Dienstjahre.

Hinweis:

Weitere Berichterstattungen zu diesem Thema folgen im ersten Halbjahr 2024.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell