Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Einbruch im Freibad

Am Mittwoch stahlen Unbekannte in Ehingen Bargeld und ein Mobiltelefon.

Ulm (ots)

Am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr gelangten zwei Einbrecher auf das Gelände des Freibads in der Müllerstraße in Ehingen. Sie verschafften sich Zutritt zum Kassenhaus und Lager. Dort stahlen sie Bargeld und ein Mobiltelefon. Mit der Beute flüchteten die zwei Täter. Das Polizeirevier Ehingen sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Sachschaden auf etwa 500 Euro.

++++ 1511460 (JS)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell