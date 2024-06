Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Verkehrsunfall auf der A 57 bei Sonsbeck - Pkw fährt auf Sattelzug auf - Eine Person schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: 08.06.2024, 08:45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Morgen auf der A 57 Richtung Nimwegen fuhr ein Pkw auf einen Sattelzug auf. Eine 56-jährige Frau wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 22-jähriger Mann aus den Niederlanden mit seinem Seat auf der A 57 in Richtung Nimwegen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache bemerkte er zwischen der Anschlussstelle Alpen und der Anschlussstelle Sonsbeck einen vor ihm fahrenden Lkw zu spät. Er fuhr auf die Sattelzugmaschine eines 62-jährigen Mannes aus Duisburg auf. Dabei verletzte sich eine 56-jährige Insassin aus dem Pkw so schwer, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Pkw- und Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell