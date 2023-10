Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mit unversichertem Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 12.10.2023 überprüften Polizisten gegen 22.30 Uhr ein Auto auf dem Kastanienweg in Ahlen. Bei der Kennzeichenabfrage erhielten sie den Hinweis, dass der Pkw nicht mehr versichert ist. Daraufhin hielten die Einsatzkräfte das Fahrzeug zwecks weiterer Maßnahmen an. Sie untersagten dem 42-jährigen Mindener die weitere Fahrt mit dem Auto, entstempelten die Kennzeichen und leiteten Ermittlungsverfahren ein. Zum einen gegen den Fahrer und zum anderen gegen die Halterin. Denn die hatte die Fahrt mit dem Pkw zugelassen.

