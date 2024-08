Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erdkabel gestohlen - Diebstahl von Pedelec

Fulda (ots)

Erdkabel gestohlen

Fulda. Von einer Baustelle in der Straße "An St. Kathrin" entwendeten bislang unbekannte Langfinger zwischen Mittwochnachmittag (21.08.), gegen 14 Uhr und Donnerstagmorgen (22.08.), gegen 7 Uhr, etwa 15 Meter Erdkabel. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Pedelec

Fulda. Bislang unbekannte Täter stahlen am Montag (26.08.), zwischen 10.10 Uhr und 13.30 Uhr ein E-Mountainbike der Marke Conway, Modell Cairon 427, in den Farben Grün und Grau. Das Zweirad im Wert von etwa 3.200 Euro befand sich im Tatzeitraum auf einem Fahrradträger eines Pkw. Das Auto - ein Skoda Octavia - war auf einem Parkplatz in der Weimarer Straße abgestellt gewesen. An dem Fahrradträger entstand durch den Diebstahl Sachschaden von circa 70 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell