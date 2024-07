PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Rechte Parolen gerufen, Fahrradfahrer angegriffen und Widerstand geleistet +++ Räuber setzen Pfefferspray ein +++ Mit Messer gedroht +++ Brand in Keller +++ Exhibitionist festgenommen +++ Einbrüche

Hofheim (ots)

1. Rechte Parolen gerufen, Fahrradfahrer angegriffen und Widerstand geleistet, Flörsheim am Main, Liebigstraße/Bahnhofstraße, Montag, 22.07.2024, 22:15 Uhr

(fh)Am Montagabend leistete ein junger Mann in Flörsheim der Polizei Widerstand, nachdem er zuvor aus einer Gruppe heraus rechte Parolen gegrölt und Gegenstände nach einem Fahrradfahrer geworfen hatte. Gegen 22:15 Uhr meldete sich ein Radfahrer bei der Polizei, da er soeben in der Liebigstraße auf drei Heranwachsende gestoßen sei, welche rechte Parolen gesungen hätten. Er habe die Gruppe daraufhin auf ihr Verhalten angesprochen und sei in der Folge beleidigt und mit einer Flasche und einem Messer beworfen worden. Er sei jedoch nicht verletzt worden. Umgehend fahndeten mehrere Polizeistreifen nach der Gruppe. Beamte konnten einen der Beteiligten, einen 19-Jährigen ohne festen Wohnsitz, antreffen und kontrollieren. Hierbei zeigte sich der Heranwachsende von Beginn an aggressiv und wehrte sich gegen die nun folgende Festnahme. Auch auf der Fahrt zur Dienststelle und der anschließenden Verbringung ins Gewahrsam nach Wiesbaden setzte er sein Verhalten fort und sprach Beleidigungen und Drohungen aus. Da sich der allgemeine Gesundheitszustand des 19-Jährigen zwischenzeitlich verschlechtert hatte, wurde ein Rettungswagen nachgeordert, deren Besatzung ihn untersuchte. Es lag kein Handlungsbedarf vor. Somit musste der 19-Jährige, der sich nun in Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Volksverhetzung, Bedrohung, Beleidigung und Widerstands verantworten muss, die Nacht im Gewahrsam verbringen. Auch seine beiden Begleiter konnten im Laufe des Abends angetroffen werden. Gegen die 19-Jährige und den 16-Jährigen wird ebenfalls ermittelt.

2. Räuber setzen Pfefferspray ein,

Bad Soden am Taunus, Bahnweg, Montag, 22.07.2024, 19:25 Uhr

(fh)Am Montagabend haben zwei Unbekannte in Bad Soden einen Mann ausgeraubt und diesen dabei mit Pfefferspray attackiert. Den Angaben des 23 Jahre alten Geschädigten zufolge, sei er um 19:25 Uhr den Bahnweg parallel zu einem dortigen Supermarktparkplatz entlanggelaufen und dort von einem Mann nach Zigaretten gefragt worden. Plötzlich habe der Fremde nach seiner Umhängetasche gegriffen und an dieser gezerrt. Daraufhin sei ein weiterer Mann aus einem Gebüsch hervorgekommen und beide hätten ihn mit Pfefferspray besprüht. Dem 23-Jährigen gelang es die Räuber abzuwehren, sodass diese mit der Bauchtasche in Richtung Niederhofheimer Weg flüchteten. Er wurde bei der Attacke verletzt, ebenso ein Zeuge der Tat, welcher die Polizei alarmiert hatte und in Kontakt mit der Reizgaswolke gekommen war. Die beiden Männer konnten trotz Fahndung nicht mehr gestellt werden. Der erste Täter soll etwa 1,80 m bis 1,85 m groß gewesen sein und akzentfrei deutsch gesprochen haben. Er war blond, blauäugig und mit einem dunklen Trainingsanzug bekleidet. Der Mittäter hatte kurze schwarze Haare und war dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt weitere Hinweise zu den beiden Räubern unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Alkoholisiert mit Messer gedroht,

Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße, Montag, 22.07.2024, 18:30 Uhr

(fh)Am S-Bahnhof in Hofheim kam es am Montagabend zu einer Bedrohung mittels Messer. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. Gegen 18:30 Uhr wurde die Polizei in die Hattersheimer Straße gerufen, da dort ein junger Mann von einem Älteren bedroht worden wäre. Vor Ort konnte zunächst der 19-jährige Geschädigte und kurze Zeit später auch der 51-jährige Täter angetroffen werden. Aus bislang unbekannten Gründen war der Ältere auf den 19-Jährigen zugegangen, hatte ein Messer gezückt und ihn bedroht. Beim Eintreffen des 51-Jährigen nahm die Streife den alkoholisierten Mann umgehend fest, stellte das Messer sicher und brachte ihn für weitere Maßnahmen zur Dienststelle. Diese durfte er im Anschluss mit einer Anzeige im Gepäck wieder verlassen. Da die genaue Tatörtlichkeit am S-Bahnhof nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, bittet die Polizeistation Hofheim um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

4. Brand in Keller von Mehrfamilienhaus, Hofheim am Taunus, Sindlinger Straße, Dienstag, 23.07.2024, 00:40 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag kam es im Keller eines Hofheimer Mehrfamilienhauses zu einem Brand. Die Kriminalpolizei ermittelt. Gegen 00:40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über den Brand in Kenntnis gesetzt und eilten in die Sindlinger Straße. Dort hatten bereits alle Bewohnerinnen und Bewohner das Mehrparteienhaus eigenständig verlassen. Der Feuerwehr gelang es, den Brand, welcher seinen Ursprung in einem Kellerabteil hatte, zu lokalisieren und zu löschen. Ein weiteres Abteil war ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Nach einer Überprüfung der Feuerwehr konnten alle Bewohnenden wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Neben Polizei und Feuerwehr waren auch der zuständige Energieversorger sowie das Technische Hilfswerk im Einsatz. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

5. Exhibitionist nahe eines Spielplatzes festgenommen, Schwalbach am Taunus, Mittelweg Montag, 22.07.2024, 18:40 Uhr

(vb)Am Montagabend gelang es der Polizei einen Exhibitionisten in Schwalbach am Taunus festzunehmen. Ein Anwohner beobachtete einen 23-jährigen Mann, der sich mit beiden Händen in die Hose griff, während er auf einer Parkbank nahe des Mittelwegspielplatzes in Schwalbach am Taunus saß. Da dies dem aufmerksamen Zeugen merkwürdig vorgekommen war, hatte er den Mann weiter beobachtet. Dieser hatte schließlich sein Genital vollständig entblößt und daran manipuliert. Die daraufhin alarmierte Streife konnte den Täter anhand der übermittelten Personenbeschreibung direkt ausfindig machen und einer Kontrolle unterziehen. Der Exhibitionist wurde festgenommen und zur Dienststelle verbracht, die er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen durfte. Der Mann muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

6. Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus, Hofheim am Taunus, Lorsbacher Straße Montag, 22.07.2024, 11:35 Uhr bis 20:50 Uhr

(vb)In einem Mehrfamilienhaus in der Lorsbacher Straße in Hofheim am Taunus kam es im Laufe des Montags zu einem Wohnungseinbruch. Die bislang unbekannten Täter gelangten in das Treppenhaus und begaben sich zur betreffenden Wohnung im zweiten Obergeschoss. Dort öffneten die Einbrecher die offenbar nur zugezogene Wohnungstür und betraten so die Wohnung. Mit Kameras und Bargeld im Gepäck verließen die Einbrecher unbemerkt das Wohnhaus. Die Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06196 2073-0 um Hinweise. Folgen Sie dem Rat der Polizei und verschließen Sie ihre Wohnungstür immer, auch bei nur kurzzeitiger Abwesenheit.

7. Wohnungseinbrecher werden durch Nachbarin gestört, Flörsheim, Dr.-Max-Schohl-Straße, Dienstag, 23.07.2024, 03:00 Uhr

(vb)Einbrecher versuchten in der Nacht auf Dienstag in ein Einfamilienhaus in der Dr.-Max-Schohl-Straße in Flörsheim einzubrechen. Mindestens zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Garage Zugang in den Garten des Wohnhauses, wo sie sich an zwei Terrassentüren erfolglos zu schaffen machten. Der Versuch über die Haustür Zutritt zu erlangen, scheiterte ebenfalls. Durch eine Nachbarin wurden die Einbrecher bei der Tatbegehung gestört und flüchteten. Die Zeugin beschreibt die beiden Täter als vermutlich männlich und mit schlanker Statur. Gekleidet seien sie mit schwarzen Kapuzenpullis, welche über den Kopf gezogen das Gesicht verdeckten. Sachdienliche Hinweise werden bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 2073-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell