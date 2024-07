POL-GF: Präparierte Köder aus dem letzten Jahr beschäftigen die Ermittler der Polizei Gifhorn

Gifhorn (ots) - Am Mittwoch, dem 03.07.2024, gegen 10:34 Uhr ereignete sich auf der Celler Straße in Höhe der Hausnummern 106 und 108 in Gifhorn eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren in Richtung Bundesstraße 188 / Stadtauswärts den am rechten Fahrbahnrand in einer ausgewiesenen Parkfläche abgestellten Mercedes des Geschädigten und verließ danach unerlaubt den ...

