Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Gifhorn (ots)

Am Mittwoch, dem 03.07.2024, gegen 10:34 Uhr ereignete sich auf der Celler Straße in Höhe der Hausnummern 106 und 108 in Gifhorn eine Verkehrsunfallflucht.

Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren in Richtung Bundesstraße 188 / Stadtauswärts den am rechten Fahrbahnrand in einer ausgewiesenen Parkfläche abgestellten Mercedes des Geschädigten und verließ danach unerlaubt den Unfallort. Der Mercedes wurde an der Vorderachse beschädigt wodurch schätzungsweise ein Schaden von 1000 Euro entstanden ist.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen grauen VW Golf Plus / Sportsvan, der durch den Unfall an der rechten Frontschürze beschädigt sein muss.

Als der flüchtige Pkw am Mercedes vorbeifuhr, kam aus der Gegenrichtung ein VW Golf IV Variant entgegen, weshalb der Flüchtige vermutlich nach rechts lenkte und den geparkten Mercedes beschädigte.

Der Fahrzeugführer des Golf IV Variant oder weitere Personen könnten Zeugen des Verkehrsunfalls geworden sein oder Hinweise zum Verursacher geben. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefonnummer 05371 9800 entgegengenommen.

