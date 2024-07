Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungen nach Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz

Pollhöfen (ots)

Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen zu einem eingeleiteten Strafverfahren. Am Morgen des 03.07.204 informierte eine Mitarbeiterin des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) die Polizei, dass in einem Waldstück bei Pollhöfen ein einzelner Baum gefällt worden sei. In diesem Baum habe sich ein Adlerhorst befunden. Die Beamten begaben sich zum Waldstück und konnten den geschilderten Sachverhalt bestätigen. In dem Horst befand sich zuvor ein Jungtier, dass durch den Fall des Baumes verletzt wurde und nun auf dem Waldboden lag. Die Mitarbeiterin des NABU nahm das Tier in Obhut, inzwischen ist der junge Seeadler verstorben. Die Ermittlungen in dieser Sache wurden vom zuständigen Fachkommissariat beim Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn übernommen. Nach dem derzeitigen Stand wurde der Baum im Zeitraum des Monatswechsels Juni/ Juli gefällt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell