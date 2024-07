Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Gefährliches Überholen führt zu Unfall

B188 (ots)

Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Nachmittag verletzt, die Polizei sucht Zeugen. Den bisherigen Ermittlungen nach fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Volkswagen Polo auf der Bundesstraße 188, in Richtung Westen. Zwischen dem sog. "Leiferder Kreisel" und der Ortschaft Meinersen musste der Mann gegen 16:35 Uhr plötzlich stark bremsen, um so einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Grund hierfür war ein entgegenkommender Pkw, der den Fahrstreifen des Polo-Fahrers zum Überholen nutzte. Dieses Bremsen bemerkte eine 42-Jährige zu spät. Sie fuhr mit ihrem Volkswagen Transporter hinter dem Polo. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Volkswagen, die jeweiligen Insassen wurden leicht verletzt und per Rettungswagen in verschiedene Kliniken eingeliefert.

Der Fahrer bzw. die Fahrerin des überholenden Fahrzeugs setzte die Fahrt unerlaubt in Richtung Gifhorn fort. Es soll sich dabei um einen Audi, möglicherweise ein A6, in dunkler oder blauer Lackierung handeln. Das Kennzeichen soll aus dem Landkreis Gifhorn stammen.

Hinweise zu diesem Fahrzeug und dem Fahrer bzw. der Fahrerin nimmt die Polizei Meinersen unter der Telefonnummer 05371 9733-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell