Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressebericht der Polizeiinspektion Gifhorn im Zeitraum 29.06.2024, 10:00 Uhr bis 30.06.2024, 11:00 Uhr

LK Gifhorn (ots)

Nach Ladendiebstahl ins Gefängnis:

Am Samstagmittag wurde die Wache der Polizei Gifhorn über einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Gifhorn in Kenntnis gesetzt. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass der 31-jährige Ladendieb mit zwei Haftbefehlen wegen Diebstahls gesucht wurde. Er wurde festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Verkehrsunfälle mit Personenschäden:

Gegen 12:05 Uhr am Samstag ereignete sich in Gamsen an der Kreuzung Wilscher Straße / Alte Heerstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Eine 43-jährige PKW-Fahrerin übersah die 63-jährige Fahrradfahrerin, sodass es zur Kollision kam. Hierbei verletzte sich die Fahrradfahrerin und wurde dem örtlichen Klinikum mittels RTW zugeführt.

Um 16:05 Uhr wurden sowohl die Leitstelle der Polizeidirektion Braunschweig als auch die Rettungsleitstelle des Landkreises Gifhorn über einen schweren Verkehrsunfall auf der K114 kurz vor der Dragenkreuzung informiert. Ein PKW solle sich überschlagen haben und eine Person sei eingeklemmt. Daraufhin wurden neben der Polizei auch die Feuerwehr Gifhorn sowie Rettungswagenbesatzungen und ein Notarzt alarmiert. Vor Ort war die 54-jährige Fahrzeugführerin bereits aus dem auf dem Dach liegenden PKW befreit und wurde durch die Rettungskräfte versorgt. Die K114 musste während der Unfallaufnahme vollgesperrt werden. Die Fahrzeugführerin erlitt nur leichte Verletzungen und wurde einem Klinikum zugeführt. Durch die eingesetzten Beamten wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt, weshalb ihr in weiterer Folge noch eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Trunkenheitsfahrt mit Widerstand sowie versuchtem tätlichen Angriff gegen Polizeivollzugsbeamte: Am frühen Morgen des Sonntages wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Celler Straße in Gifhorn auf einen augenscheinlich betrunkenen 38-jährigen Fahrradfahrer aufmerksam. Im Klinikum leistete er bei der Blutentnahme Widerstand und versuchte einen Polizeivollzugsbeamten mittels Kopfstoß zu verletzen. Der Beamte konnte ausweichen und blieb unverletzt. Im Anschluss verbrachte der 38-jährige die weiteren Stunden im Polizeigewahrsam der Polizeiinspektion Gifhorn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell