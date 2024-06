Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Vorstellung der Kontaktbeamten des Polizeikommissariats Meinersen

Meinersen (ots)

In der Samtgemeinde Meinersen sind seit Beginn des Jahres zwei neue Kontaktbeamte ("KOB") der Polizei im Einsatz. Polizeioberkommissarin Eva Zech und ihr Kollege Kriminalhauptkommissar Mathias Wolf werden in ihrem Einsatzbereich in erster Linie präventiven Tätigkeiten nachgehen. Dazu gehören insbesondere die Kontaktpflege mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie die Wahrnehmung von Auskunfts- und Beratungsfunktionen.

Bei ihren Streifengängen werden die beiden für Fragen rund um die Themen Verkehrssicherheitsarbeit, Ermittlung und Kriminalprävention etc. zur Verfügung stehen. Darüber hinaus pflegen sie auch Kontakte zu Vereinen, Gemeindetreffs sowie Jugend- und Kultureinrichtungen und werden auf Märkten, Bürgerfesten und weiteren öffentlichen Veranstaltungen - mit dem Ziel, Berührungsängste abzubauen - präsent sein. Die beiden KOB sind organisatorisch an das Polizeikommissariat Meinersen angegliedert und wie folgt zu erreichen:

Polizeikommissariat Meinersen

Dalldorfer Str. 7 38536 Meinersen 05372 9733-0

E-Mail: kob@pk-meinersen.polizei.niedersachsen.de

Eva Zech

05372 9733-129 eva.zech@polizei.niedersachsen.de

Mathias Wolf

05372 9733-128 mathias.wolf@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell