POL-ME: Wohnmobil gestohlen - die Polizei ermittelt - Erkrath - 2405019

Wohnmobil gestohlen - die Polizei ermittelt - Erkrath - 2405019

3. Mai 2024

In der Nacht auf Freitag, 3. Mai 2024, wurde ein Wohnmobil mit einem Aufbau der Marke Bürstner von einem Parkplatz in Erkrath-Hochdahl entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Der Halter eines zehn Jahre alten Wohnmobils der Marke Fiat hatte sein Fahrzeug am Donnerstag, 2. Mai 2024, gegen 10:15 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz an der Sedentaler Straße in Hochdahl abgestellt. Am nächsten Tag stellte er gegen 15:15 Uhr den Diebstahl seines Wohnmobils vom Typ "Argos Time 670", versehen mit einem Heckfahrradträger und einer Seitenmarkise, fest.

Wie der oder die unbekannten Täterinnen oder Täter das verschlossene Fahrzeug mit einem geschätzten Wert von circa 25.000 Euro öffnen, starten und entwenden konnten, ist derzeit unklar und Gegenstand der aktuellen polizeilichen Ermittlungen.

Bisher liegen der Erkrather Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den Fahrzeugdieb oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen 3,5-Tonners vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Polizei wurden eingeleitet, Fahrzeug und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Fiat Wohnmobils, nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

