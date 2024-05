Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube in Brand

Bad Tennstedt (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 17.45 Uhr zum Brand einer Gartenhütte in der Straße Am Schwimmbad. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um die Flammen zu löschen. Während des Feuerwehreinsatzes klagte eine Kameradin der Feuerwehr über gesundheitliche Probleme. Sie kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der an der Gartenhütte entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei ermittelt zur genauen Brandursache. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt an einem Rasenmäher, welcher in einem überdachten Anbau der Gartenhütte abgestellt war, für das Feuer ursächlich gewesen sein.

