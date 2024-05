Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wasserfontäne nach Kollision mit Hydranten

Nordhausen (ots)

Eine etwa haushohe Wasserfontäne stieg am Sonntagabend am Nordhäuser Bahnhofsplatz empor. Ein Autofahrer hatte dort mit seinen Pkw rangiert und dabei einen Wasserhydranten übersehen, worauf es zur Kollision kam. Durch den Zusammenstoß strömte unkontrolliert mit hohem Druck Wasser aus. Da dies auch an die Oberleitungen der Straßenbahn geriet, wurde diese abgeschaltet bis es schließlich gelang, das Wasser abzustellen. An dem Auto selbst entstand nur geringer Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell