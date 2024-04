Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Dank Zeugenhinweis - zwei Einbrecher geschnappt

Ludwigshafen (ots)

Es ist einem aufmerksamen 58-jährigen Zeugen zu verdanken, dass in der Nacht auf Donnerstag (25.04.2024, gegen 1:20 Uhr) zwei Einbrecher geschnappt werden konnten. Er hatte die zwei Jugendliche dabei beobachtet, wie sie in der Berliner Straße zunächst gewaltsam in einen Kiosk eindrangen und danach diverse Gegenstände aus diesem räumten. Sofort rief er die Polizei. Dank der Täterbeschreibung des Mannes, konnten die Jugendlichen, ein 14-Jähriger und ein 16-Jähriger, in der Nähe des Tatorts ausfindig gemacht werden. Nach einer kurzen Verfolgung, wurden beide gestellt und zur Polizeidienststelle verbracht. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern überstellt. Das Diebesgut (u.a. Bargeld und Tabakwaren) wurde an den Eigentümer des Kiosks zurückgegeben. Die Jugendlichen werden sich wegen Einbruchdiebstahls strafrechtlich verantworten müssen.

