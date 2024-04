POL-PPRP: Drei Leichtkrafträder gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Eine 72-Jährige musste am 23.04.2024, gegen 11 Uhr, in einer Bäckerei in der Straße An der Stadtmauer medizinisch versorgt werden, nachdem sie ohnmächtig geworden war. Ihr schwarzer Geldbeutel hatte zum Zeitpunkt der Ohnmacht auf einem Tisch in der Bäckerei gelegen. Dies nutzte eine bislang unbekannte Person aus und stahl das Portemonnaie. In diesem befanden sich neben diversen Karten auch etwa ...

mehr