LPI-NDH: Sturz eines betrunkenen Radfahrers

Roßleben (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag zwei Mülltonnen in der Ziegelrodaer Straße angesteckt. Kurz nach Mitternacht meldeten Zeugen den Sachverhalt der Rettungsleitstelle. Beide Tonnen, welche sich in Abstand von ca. 100 Metern befanden, konnten durch die eingesetzte Feuerwehr abgelöscht werden. Eine Selbstentzündung wird ausgeschlossen. Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt die u.g Dienststelle oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. ...

