Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Drei Festnahmen an einem Tag

Rheinmünster (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg, haben gestern über den Tag verteilt drei gesuchte Straftäter verhaftet. Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Timisoara( Rumänien), wurde bei einem 29-jährigen rumänischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl festgestellt. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen. Ein Bekannter des Mannes konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und den Mann vor 53 Tagen Gefängnis bewahren. Heute in den frühen Morgenstunden wurde bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Mazedonien ein 50-jähriger mazedonischer Staatsangehöriger vorstellig. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahls. Auch er konnte die fällige Geldstrafe bezahlen und einen Gefängnisaufenthalt abwenden. Kurze Zeit darauf erfolgte die Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses, auf dem Rasthof Bühl an der BAB 5. Bei der Kontrolle wurde ein 37-jähriger Mann aus Ghana festgestellt. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen versuchter unerlaubter Einreise. Seine Ehefrau gab an, die Geldstrafe bezahlen zu können. Damit konnte der Mann 39 Tagen Gefängnis entgehen.

