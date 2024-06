Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressebericht der Polizeiinspektion Gifhorn im Zeitraum 28.06.2024, 16:00 Uhr bis 29.06.2024, 10:00 Uhr

LK Gifhorn (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden:

Am Freitagabend ereignete sich in Isenbüttel ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Kradfahrern. Ein 83-jähriger Fahrzeugführer beabsichtigte mit seinem PKW von der Zufahrt zum REWE-Markt nach links abzubiegen. Hierbei übersah er zwei von links kommende hintereinanderfahrende Kradfahrer. In Folge des Zusammenstoßes erlitten diese (18 und 45 Jahre alt) zum Teil schwere Verletzungen und mussten ins Krankenhaus verbracht werden.

Verbotenes Kraftfahrzeugrennen:

Einer zivilen Funkstreifenwagenbesatzung fiel am Freitagabend auf der Braunschweiger Straße ein PKW auf, der anlasslos mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mehrere PKW überholte und dann vor einer roten Lichtzeichenanlage eine Gefahrenbremsung durchführte. Im Rahmen der sich anschließenden Verkehrskontrolle wurde dem 19-jährigen männlichen Fahrzeugführer der Vorhalt eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens nach §315d StGB gemacht und ein Platzverweis für den Bereich der Braunschweiger Straße erteilt.

Trunkenheitsfahrt:

Am Samstagmorgen gegen 06:00 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Fahrzeugführer eines E-Scooters im Calberlaher Damm auf. Dieser sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden und versuchte zu flüchten. Er konnte durch die Beamten eingeholt und gestellt werden. Der Grund der Flucht lag in seiner deutlichen Alkoholisierung. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Der Fahrzeugführer muss nun in einem Strafverfahren verantworten.

