Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unter Betäubungsmitteleinfluss auf dem E-Scooter

Meine/ Gifhorn (ots)

Zwei unerlaubte Fahrten mit einem E-Scooter beendete die Polizei am gestrigen Nachmittag. Gegen 15:15 Uhr bemerkten zwei Beamte der Polizei Meine auf dem Fuß- und Radweg entlang der Hauptstraße in Meine einen E-Scooter. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle des Fahrers. Dieser, ein 41-Jähriger, gab den regelmäßigen Konsum von Betäubungsmitteln zu. Tests zur Fahrtauglichkeit des Mannes ergaben zudem den Verdacht der Beeinflussung, sodass dem Mann im Klinikum eine Blutprobe entnommen wurde. Etwas später, gegen 16:45 Uhr, kam zwei Beamten der Polizei Gifhorn in der Hindenburgstraße in Gifhorn ein Mann auf einem E-Scooter entgegen. Als dieser den Streifenwagen erblickte, bog er verbotswidrig in den Bereich der Fußgängerzone ein, um sich so der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten konnten den Fluchtweg antizipieren und den E-Scooter und dessen Fahrer kurze Zeit später auf einem Parkplatz an der Konrad-Adenauer-Straße kontrollieren. Auch der 18-Jährige räumte den regelmäßigen Konsum von Betäubungsmitteln ein und zeigte körperliche Auffälligkeiten. Seine Fahrt war damit beendet, er musste eine Blutprobe abgeben. Gegen beide Männer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell