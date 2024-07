Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Diebstählen

Gifhorn (ots)

Im Anschluss an das diesjährige Gifhorner Weinfest wurden bei der Polizei Gifhorn zwei Strafanzeigen wegen Diebstahls erstattet. Zu den aufgenommenen Ermittlungen werden Zeugen gesucht. In beiden Fällen sind die jeweiligen Betreiber eines Standes die Geschädigten. Nach Beendigung der Veranstaltung am Samstagabend, dem 29.06.2024, baute ein 65-Jähriger seinen Stand ab und lud dazu auch die Geldkassette mit dem Wechselgeld in seinen Pkw. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nutzte den weiteren Abbau ein bislang unbekannter Täter und entwendete die graue Kassette aus dem Volkswagen Transporter. Zum Täter ist keine Beschreibung bekannt.

Ein sehr ähnlicher Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht, gegen 00:45 Uhr am 30.06.2024. Nach den Abbauarbeiten wollte ein 60-Jähriger zusammen mit seiner Frau den Bereich der Innenstadt verlassen. Die Tageseinnahmen hatte der Mann in seinem Aktenkoffer deponiert, diesen im Transporter auf die Ladefläche gelegt. Beim Fahren aus dem Veranstaltungsbereich musste der 60-Jährige halten, da ein anderes Fahrzeug den Weg versperrte. Dies nutzte ein bislang unbekannter Täter, öffnete die Schiebetür und entwendete den Koffer. Nach Zeugenangaben soll es sich um einen Mann im Alter zwischen 16 und 26 Jahren gehandelt haben. Dieser sei zwischen 165 cm und 175 cm groß gewesen und habe das schwarze Kopfhaar an den Seiten sehr kurz und oben länger getragen. Bekleidet sei der Mann mit einer langen Hose und einem grauen Shirt gewesen. Die Flucht des Mannes verlief in Richtung Schillerplatz.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht ist Teil der aufgenommenen Ermittlungen. Hinweise zu Beobachtungen von verdächtigen Personen nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

