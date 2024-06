Polizei Bonn

POL-BN: Hochwertige E-Bikes in Plittersdorf und Poppelsdorf entwendet - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 16.06.2024, gegen 17:00 Uhr, und dem 17.06.2024, gegen 09:00 Uhr, entwendeten Unbekannte insgesamt drei hochwertige E-Bikes in Plittersdorf und Poppelsdorf:

In dem Zeitraum zwischen 18:00 und 05:00 Uhr öffneten Unbekannte das Tor einer Garage auf der Donatusstraße in Bonn-Plittersdorf und entwendeten zwei Bikes. Eines der E-Bikes konnte im Nahbereich durch den Geschädigten geortet werden. Polizeikräfte fanden das Rad daraufhin im Bereich der Seufertstraße und gaben es dem Geschädigten zurück. Nach dem zweiten Bike

der Marke Kettler / Farbe grau

wird weiter gefahndet.

In der Zeit zwischen 17:00 und 08:45 Uhr entwendeten Unbekannte ein E-Bike aus dem Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses auf der Clemens-August-Straße in Bonn-Poppelsdorf. Nach der Spurenlage gelangten die Unbekannten zunächst in den Keller des Objektes. Nach dem gewaltsamen Öffnen des betroffenen Kellerraums entwendeten sie das mit einem Schloss gesicherte

Pedelec der Marke Pegasus / Farbe blau

und entfernten sich dann unerkannt vom Ort des Geschehens.

Das zuständige KK 33 hat die weitere Bearbeitung der Fälle übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

