POL-BN: Bornheim-Sechtem: Verkehrsunfallflucht auf der L190 - Polizei sucht Zeugen nach riskantem Überholmanöver eines weißen Lieferwagens

Bornheim (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall von vergangenem Freitag (14.06.2024) auf der L190 in Bornheim-Sechtem.

Zur Unfallzeit gegen 14:40 Uhr befuhr der 50-jährige Fahrzeugführer eines Lkw die L190 aus Richtung Urfelder Straße in Richtung Eichholzweg. Hinter dem LKW fuhr ein weißer Lieferwagen in gleicher Fahrtrichtung. Der Lieferwagen setzte in der Folge, trotz eines auf der Strecke bestehenden Überholverbotes, im Bereich einer Linkskurve zu einem Überholmanöver an. Hierbei kam dem Überholenden ein Pkw auf der Gegenfahrspur entgegen, sodass der unbekannte Fahrzeugführer zu früh nach rechts einscheren musste und so den Lkw an dessen linker Frontseite touchierte. Der Lieferwagen, der dabei hinten rechts beschädigt wurde, fuhr anschließend in Fahrtrichtung Sechtem davon. An dem Lkw entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat 1 ermittelt jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

