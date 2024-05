Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Zwei Leichtverletzte nach Frontalkollision

Freiburg (ots)

March - Am Montag 06.05.2024 kam es gegen 13:20 Uhr in der Landstraße in March-Hugstetten zu einem frontalen Zusammenstoß zweier Pkw. Beide Fahrzeugführer wurden hierbei leicht verletzt und mussten zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An den Autos entstand Schaden in Höhe von insgesamt ca. 3000 Euro. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen des Polizeireviers Breisach wird davon ausgegangen, dass der 71-jährige Autofahrer aufgrund einer medizinischen Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten war, wo er dann mit dem entgegenkommenden Auto einer 84-jährigen Frau zusammenstieß.

