POL-FR: Freiburg-Altstadt: Radfahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 02.05.2024 gegen 17.50 Uhr kam es in der Rempartstraße in Freiburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 21-jährigen Radfahrerin und einer 25-jährigen Pkw-Fahrerin.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt die Pkw-Fahrerin zunächst verkehrsbedingt an, um im Anschluss nach rechts in eine Parklücke einzufahren. Hierbei kam es zur Kollision mit der Radfahrerin. Sie wurde dadurch leicht verletzt. Der Polizei liegen derzeit unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang vor, weshalb Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, insbesondere die hinter der Pkw-Fahrerin stehenden Verkehrsteilnehmenden, gebeten werden, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg unter der Telefonnummer 0761/882-3100 zu melden.

