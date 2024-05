POL-FR: Rheinfelden: Aufbruch von Baustellen Container - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Unbekannte verschafften sich zwischen Montag, 06.05.2024, 20.00 Uhr, und Dienstag, 07.05.2024, 01.10 Uhr, Zutritt zu einem Vereinsheim in der Grienmatt. Der oder die Täter entwendeten einen Schlüsseltresor, welcher in Nahbereich wieder aufgefunden werden konnte. Der Sach- und Diebstahlschaden ist noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. md/ma Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg ...

