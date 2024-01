Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bei Einsatz wegen Flaschenwürfen: Streife nimmt mutmaßlichen Dealer mit Heroin fest

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein Einsatz wegen einer Auseinandersetzung mit Flaschenwürfen führte am gestrigen Montagabend am Kasseler Lutherplatz zur Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers und zum Fund verschiedener Betäubungsmittel. Gerufen worden war die Polizei gegen 20 Uhr in die Mauerstraße wegen des Streits zwischen zwei Männern, bei dem einer den anderen mit Flaschen beworfen haben soll, ihn aber verfehlte. Als die Polizisten auf eine Personengruppe zuliefen, in der sich der Angreifer aufhielt, gab plötzlich ein an der vorherigen Auseinandersetzung völlig unbeteiligter Mann bei Erblicken der Uniformierten Fersengeld. Allerdings war seine Flucht nicht von Erfolg gekrönt, denn nach kurzer Verfolgung konnte der 28-Jährige in der Spohrstraße gestellt werden. Dort fanden die Beamten in den Taschen des Mannes aus dem Landkreis Kassel rund 20 Gramm Heroin, 13 LSD-Blotter sowie kleine Mengen Crystal Meth, Haschisch und Amphetamine und stellten die in verkaufsfertigen Tüten aufbewahrten Betäubungsmittel sicher. Die im Anschluss durchgeführte Wohnungsdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen förderte außerdem ca. 85 Gramm Methadon und Amphetamine sowie Utensilien für die Verpackung von Drogen zutage. Der 28-Jährige muss sich nun wegen illegalen Handels mit Heroin und weiteren Drogen in nicht geringer Menge verantworten. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Auch den 23-jährigen Mann, der seinen Kontrahenten mit Glasflaschen beworfen hatte, nahmen die Polizisten fest. Gegen ihn wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

