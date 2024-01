Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hilfsbereiter Rentner wird Opfer eines räuberischen Diebstahls; Zeugen in Grebenstein gesucht

Kassel (ots)

Grebenstein (Landkreis Kassel)

Am gestrigen Montagmittag gegen 11:30 Uhr baten zwei unbekannte Jugendliche einen 84-jährigen Mann in Grebenstein darum Kleingeld zu wechseln. Als dieser seine Geldbörse hervorholte um der Bitte nachzukommen, riss einer der Täter die Geldbörse aus der Hand des Rentners. Anschließend flüchteten die beiden Diebe vom Tatort, einer Paketstation nahe eines Supermarktes in der Bahnhofstraße, in Richtung Bahnhof Grebenstein.

Das Opfer blieb bei der Tat unverletzt und nahm anschließend die Verfolgung der Täter bis zu einem nahegelegenen Gebäude einer Bank auf, wo er sie beim Aufteilen der Beute überraschte. Obwohl es ihm gelang einen der Diebe kurzeitig festzuhalten, konnte sich dieser losreißen und setzte die Flucht mit seinem Komplizen fort. Neben mehreren persönlichen Dokumenten wurde auch Bargeld entwendet. Das Opfer kann die Täter wie folgt beschreiben:

Täter 1: Männlich, 14 bis 16 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß, schlank, schwarze Jacke mit Kapuze.

Täter 2: Männlich, 14 bis 16 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß, schlank, weiße Jacke mit Kapuze, am Rand der Kapuze ein auffälliger schwarzer Fellrand.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell