POL-FR: Klettgau/Lauchringen/Wutöschingen: Diebstähle aus Fahrzeugen reißen nicht ab - Polizei mahnt zur Aufmerksamkeit!

Freiburg (ots)

Während sich in den vergangenen Wochen Diebstahlsdelikte aus Fahrzeugen entlang der Hochrheinschiene und Wehr gehäuft hatten, waren am vergangenen Wochenende, 03.-06.05.2024, die Gemeinden Klettgau, Wutöschingen und Lauchringen betroffen. Dort wurden Fälle aus Erzingen, Ofteringen und Oberlauchringen angezeigt. In der Regel werden geparkte Fahrzeuge durch die Täterschaft auf die Verschlussverhältnisse überprüft. Ist das Fahrzeug offen, wird der Innenraum durchsucht und allerlei Wertsachen entwendet.

Bitte denken Sie daran: Verschließen Sie Ihr Fahrzeug immer und lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug liegen! Des Weiteren bittet die Polizei, aufmerksam zu sein und verdächtige Beobachtungen sofort über 110 zu melden!

