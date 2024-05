Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht - VW Bus beschädigt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montag, 06.05.2024, zwischen 18:30 Uhr und 19:15 Uhr, ist ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Brückenstraße in WT-Waldshut abgestellter VW Bus beschädigt worden. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein anderes Fahrzeug die Beifahrerseite des Kleinbusses. Der verantwortliche Fahrer verließ die Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am VW Bus entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

