POL-GF: Suche nach Vermisstem

Gifhorn (ots)

Aktuell wird der 70 Jahre alte Karl-Heinz S. aus Gifhorn vermisst. Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann. Zuletzt gesehen wurde Karl-Heinz S. am 17.01.2024, gegen 14:30 Uhr, in Gifhorn. Zu diesem Zeitpunkt verließ er das Seniorenheim, in dem er wohnhaft ist. Karl-Heinz S. ist ca. 160 cm groß und hat graues, kurzes Haar. Auffällig sind Tätowierungen auf beiden Handrücken. Karl-Heinz S. hat einen gebeugten Gang und ist gehbeeinträchtigt. Zur Bekleidung des an Demenz erkrankten Mannes liegen keine Informationen vor.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Karl-Heinz S. nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

