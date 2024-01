POL-GF: Unfall durch Überholvorgang - Verursacher flüchtet

Meine (ots) - Am Donnerstag der vergangenen Woche kam es auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Meine zu einem Verkehrsunfall. Gegen 11:40 Uhr beschädigte der Fahrer eines dunklen Daimler-Benz beim Einparken einen Renault Clio, der in der angrenzenden Parkbox stand. Anschließend schaute sich der Fahrer die Schäden an und ging mit seiner Begleitung zum Eingang des Marktes. Den Unfall meldete er jedoch nicht. Der Fahrer des Daimler-Benz wurde als 65-70 Jahre alt ...

mehr