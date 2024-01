Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Trickdiebstahl - Unbekannter erbeutet Geld

Gifhorn, Braunschweiger Straße (ots)

Die Polizei Gifhorn ermittelt nach einem Trickdiebstahl aus einer Wohnung. Am Montag dieser Woche, gegen 15:30 Uhr, klingelte es an der Wohnungstür eines älteren Ehepaars. Als die Frau öffnete, erklärte ein ihr unbekannter Mann, dass er das Wasser in der Wohnung abstellen müsse. Die Frau ließ den Mann herein, er schickte sie daraufhin unter einem Vorwand ins Bad. Als sie dieses nur wenige Momente später wieder verließ, fiel ihr sofort die geöffnete Handtasche in der Küche auf. Darauf angesprochen verließ der unbekannte Mann eilig die Wohnung. Aus der Tasche hatte er die Geldbörse der Frau entwendet.

Der Täter wurde als Mann im Alter von ca. 40 Jahren beschrieben. Seine Statur war schlank, er war ca. 175 cm groß und hatte dunkle, kurze Haare. Hose und Oberteil waren in sehr dunkler Farbe, er sprach akzentfrei Hochdeutsch. Hinweise zu verdächtigen Personen, die sich zur Tatzeit im nördlichen Bereich der Braunschweiger Straße aufgehalten haben und auf die die Beschreibung zutrifft, nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Die Tipps der Polizei:

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet einzulassen. - Schauen Sie sich die Person vor dem Öffnen der Tür genau an, zum Beispiel durch den Türspion oder das Fenster. Benutzen Sie die Türsprechanlage. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde bzw. der Firma an, von der die angebliche Amtsperson bzw. mitarbeitende Person kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. - Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie im Zweifel die Hausverwaltung an, ob alles seine Richtigkeit hat. - Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Gebäudemanagement oder bei Nachbarn telefonisch nach.

Wichtig: Lassen Sie die Besucher währenddessen vor der verschlossenen Tür warten.

