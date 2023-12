Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Reifen von mehreren Pkw beschädigt - Sachbeschädigung - Weihnachtskugeln zerstört - Versuchter Einbruch in Keller

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Reifen von mehreren Pkw beschädigt

Bad Hersfeld. Unbekannte zerstachen in der Nacht zu Freitag (01.12.) je einen Reifen eines silbernen VW Polo sowie eines weißen Seat Leon. Zur Tatzeit standen beide Autos - an denen Gesamtsachschaden von circa 250 Euro entstand - auf einem Parkplatz in der Hainstraße.

Auch an einem blauen Renault Clio beschädigten Unbekannte zwei Reifen. Der Pkw stand zur Tatzeit am Freitag (01.12.), zwischen 15.15 Uhr und 15.45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Homberger Straße. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt etwa 300 Euro.

Am darauffolgenden Samstag (02.12.) wurden der Polizei ebenfalls drei weitere beschädigte Reifen von je einem VW Polo und zwei VW Golf sowie drei zerstochene Reifen eines Opel Corsa in der Bismarckstraße gemeldet. Der Gesamtsachschaden beläuft sich voraussichtlich auf einen unteren vierstelligen Betrag.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist aktuell noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Bad Hersfeld. Etwa 10.000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte zwischen Montagnachmittag (27.11.) und Mittwochnachmittag (29.11.) an und in einem leerstehenden Gebäude in der Max-Planck-Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen zerstörten die Täter mehrere Fensterscheiben und verschütteten Farbe in den Räumlichkeiten. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Weihnachtskugeln zerstört

Bad Hersfeld. Nach aktuellem Erkenntnissen entwendeten mindestens drei Männer am Freitag (01.12.), gegen 22.30 Uhr, mehrere Christbaumkugeln von dem aufgestellten Weihnachtsbaum am Linggplatz. Anschließend warfen und schossen die Unbekannten sich den Baumschmuck gegenseitig zu, wobei auch einige Kugeln zu Bruch gingen. Dabei entstand Sachschaden von etwa 60 Euro. Die Männer entfernten sich im Nachgang in Richtung Stiftsruine. Sie können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - circa 20 bis 35 Jahre alt - dunkle, kurze, braune Haare - trug einen schwarzen Mantel mit rotem Innenfutter, einen weißen Rollkragenpullover, eine Jeanshose und schwarze Schuhe

Täter 2:

- männlich - circa 20 bis 35 Jahre alt - trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke, einen grauen Schal, eine helle Jeanshose und weiße Schuhe

Täter 3:

- männlich - circa 20 bis 35 Jahre alt - trug eine schwarze Mütze, einen schwarzen Mantel, eine dunkelgraue Hose und weiße Schuhe

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Keller

Heringen. Unbekannte versuchten am Freitagabend (01.12.) in den Keller eines Einfamilienhauses im Rosenweg in Lengers einzubrechen. Etwa gegen 21.25 Uhr traten die Täter gegen ein Fenster der Räumlichkeiten. Anschließend traten sie umgehend unerkannt die Flucht an. Sie hinterließen rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell